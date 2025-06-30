В полиции рассказали, сколько пьяных граждан задержали на Дне города в Петрозаводске

В МВД Карелии также прокомментировали инцидент с пьяным подростком, фото которого появились в соцсетях.

Во время празднования Дня города и республики 28 июня в Петрозаводске полиция задержала трех граждан, которые находились в общественном месте в нетрезвом состоянии. Об этом «Столице на Онего» сообщили в МВД Карелии. Всех троих вскоре отпустили, а также оштрафовали.

Также в МВД прокомментировали инцидент с нетрезвым молодым человеком, фото которого опубликовал паблик «Подслушано в ПТЗ». В описании сообщается, что в День города группа подростков бросила в очень нетрезвом состоянии своего пьяного товарища прямо около дома № 4 на улице Андропова. Полицию и скорую вызвали местные жители. В комментарии сообщается, что подросток мог умереть.

В МВД подтвердили, что данный факт был и что местные жители вызвали полицию. Приехал наряд и скорая. Молодой человек 2008 года был передан матери. Никакой информации о том, что он мог умереть, нет. Просто подростки перебрали с алкоголем.