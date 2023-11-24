«В полной темноте и дыму», — пожарные Карелии выполняли сложные задачи

Прохождение осложнялось тем, что огнеборцы действовали в отсутствие освещения.

О том, какие задачи стояли перед огнеборцами, рассказали в 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

В течение недели личный состав пожарно-спасательных частей Сортавалы и поселка Хелюля проходил тренировочный комплекс газодымозащитной службы, который огнеборцы сами же и построили.

Комплекс пожарные проходили в полной темноте и дыму, без использования средств освещения, что сделало прохождение более сложным.

В итоге задачи были выполнены, сообщили пожарные в сети.