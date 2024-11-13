В Поморье Карелии простились с погибшим бойцом СВО

Жители Беломорска простились с земляком, погибшим на спецоперации.

Жители Беломорска простились с Сергеем Масловым, погибшим при исполнении воинского долга на территории проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в паблике администрации округа.

«Приносим глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего героя. Не подобрать слова, чтобы выразить всю горечь утраты». -написали в паблике. — Светлая память об Сергее Андреевиче сохранится в сердцах беломорчан».

О гибели Сергея Маслова власти округа сообщили 14 ноября.