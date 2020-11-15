В поморском селе Нюхча в Карелии стали массово заболевать дети

У приехавшего в село медика не оказалось достаточного количества тестов на коронавирус, а местные жители не могут купить даже жаропонижающего.

В селе Нюхча Беломорского района Карелии стали массово заболевать дети. Как рассказала "Столице на Онего" одна из местных жительниц Евгения Карманова, сельская фельдшер оказалась в отпуске, и в Нюхчу приехала на поезде медик из соседнего поселка Вирандозеро. Однако у медика не хватило тестов на коронавирус для того, чтобы обследовать всех заболевших. Когда обеспокоенные жители поморского села позвонили в районную больницу, им посоветовали отправиться в Беломорск.

По словам Евгении Кармановой, в селе нет аптеки, и чтобы приобрести хотя бы жаропонижающее жителям Нюхчи также нужно ехать на электричке за сто километров в районный центр.

"Медсестра даже не пришла к некоторым семьям, - сказала Евгения. - Беда в том, что пока мы едем в Беломорск, еще кого-нибудь заразим. Таблеток в аптеках нет, не выписать рецептов на антибиотики! ".