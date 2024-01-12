В понедельник дорожная полиция Петрозаводска проверит, как водители вели себя на выходных

В начале недели водителей карельской столицы массово проверят на трезвость.

В понедельник, 15 января, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости», сообщили в городской Госавтоинспекции.



Как рассказали в ГИБДД, за 12 месяцев прошлого года в карельской столице произошло 13 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 17 — получили травмы.

В сравнении с 2022 годом госавтоинспекторы отметили незначительный рост происшествий и пострадавших, а количество погибших в ДТП увеличилось с 1 до 4 человек. При этом в минувшем году дорожные полицейские пресекли более 900 фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 15 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Водителям напомнили, что сотрудники ДПС используют персональные видеорегистраторы, которые применяют при разговорах с автолюбителями и при досмотре машин.



Аудио- и видеозаписи могут считаться в суде доказательствами по административному делу.



Горожан предупредили о том, что о пьяных водителях нужно сообщать в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.