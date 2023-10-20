В понедельник остынут дома жителей северного райцентра Карелии

В понедельник, 23 числа, в ряде домов Беломорска на целый день отключат отопление.

В начале рабочей недели, 23 октября, с 08.00 до 17.00, в Беломорске отключат котельную №6 на улице Герцена, 16.



Тепла лишался жильцы следующих домов:



ул. Октябрьская, д. 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 11, 21; ул. Первомайская, д. 4, 6, 10, 12, 14, 16; ул. Ленинская, д. 8, 8а, 9, 10.Об этом сообщили власти района со ссылкой на «КарелКоммунЭнерго».