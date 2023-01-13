В понедельник столбики термометров в Карелии покажут +2°С

О погоде на понедельник, 16 января, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник, 16 января, в Карелии ожидается облачная погода. Ночью и утром выпадут осадки, местами сильные. Днем синоптики прогнозируют мокрый снег.



На дорогах будет скользко. Подует порывистый ветер южных направлений. Температура воздуха в течение суток -3, +2°С.



В Петрозаводске в начале недели ожидается пасмурная погода. Ночью пройдет умеренный, днем - небольшой мокрый снег. На дорогах будет скользко.



Будет дуть порывистый южный ветер. В течение суток столбики термометров покажут 0, +2°С. Атмосферное давление ночью незначительно упадет, днем будет слабо расти.