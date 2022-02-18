В понедельник в Карелии немного похолодает

В понедельник, 21 февраля на территории Карелии синоптики ожидают днем до минус 10, а ночью до минус 18 градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, 21 февраля на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-восточный, восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -6…-11ºС, местами до -18ºС, днем -2…-7ºС, на севере до -10 ºС.