В понедельник в Карелии слегка потеплеет

Гидрометцентр республики представил прогноз погоды на 4 декабря.

По данным карельского ЦГМС, в понедельник, 4 числа, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Выпадет небольшой, местами умеренный снег.



На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура ночью -9, -14°С, местами до -18°С, днем -7, -12°С., на севере местами -3, -8°С.



В Петрозаводске в первый день рабочей недели спрогнозирована пасмурная погода, небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура ночью -11, -13°С, днем -9, -11°С. Атмосферное давление будет мало меняться.