В понедельник в карельской столице водителей вновь проверят на трезвость

Госавтоинспекция Петрозаводска проводит массовые проверки 19 июня.

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» проводится регулярно, и сегодня, 19 июня, проходит очередная проверка водителей.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, цель таких рейдов — предупредить происшествия с участием нетрезвых водителей и пресечение нарушений правил дорожного движения.

По информации ГИБДД, за пять месяцев текущего года в Петрозаводске было зарегистрировано семь ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых девять человек получили травмы и четыре человека погибли. В ведомстве отметили рост происшествий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.