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В понедельник в Карельском научном центре РАН выберут руководителя

Новости. Наука
12:30, 15 Июня 2025
фото: Игорь Георгиевский / Служба научных коммуникаций КарНЦ РАН

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Завтра,16 июня, с 9.00 до 15.00 в КарНЦ РАН будут проходить выборы генерального.

 

Голосование будет организовано на двух избирательных участках, рассказали в центре - в конференц-зале главного корпуса на Пушкинской и в здании центра на пр. Александра Невского.

Напомним, три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН. Среди них действующий и. о. генерального директора КарНЦ РАН, доктор биологических наук Ольга Бахмет, заместитель генерального директора, доктор математических наук Юрий Заика и директор Института леса КарНЦ РАН, доктор биологических наук Александр Крышень».

Выборы проводятся в связи с окончанием срока текущего договора с генеральным директором Ольгой Бахмет. Согласно Уставу КарНЦ РАН, министерство заключает с руководителем трудовой договор на пять лет.

Результаты голосования будут объявлены на открытом заседании избирательной комиссии 17 июня.

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