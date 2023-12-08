В понедельник в Петрозаводске изменится схема движения

С 11 декабря в центре карельской столицы появится пешеходная зона.

В мэрии Петрозаводска сообщили об изменении схемы движения в центре города на площади Кирова.

С 19.00 11 декабря до 21.00 19 декабря площадь Кирова станет пешеходной зоной. Кроме того, с 08.00 16 декабря до 23.00 17 декабря въезд на площадь также запретят со стороны проспекта Карла Маркса.

Как уточнили в мэрии, временные неудобства будут связаны с проведением спортивного музыкально-гастрономического фестиваля.