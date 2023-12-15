В понедельник в Петрозаводске начнется масштабная проверка на дорогах

Водителей в столице Карелии проверят на трезвость.

Массовые проверки водителей пройдут в Петрозаводске в начале грядущей недели, 18 и 19 декабря. Об этом сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Профилактическое мероприятие «Контроль трезвости» будет проведено для предотвращения ДТП с участием пьяных водителей.

Согласно статистике, за 11 месяцев в Петрозаводске произошло 12 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 4 человека погибли, 16 - получили травмы.

В ГИБДД напомнили, что о фактах управления нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.