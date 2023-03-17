В понедельник водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Массовые проверки проведут 20 марта сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в понедельник, 20 марта, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно статистике ГИБДД, за два зимних месяца 2023 года в Петрозаводске автоинспекторы отстранили от управления 110 пьяных водителей. По вине пьющих случилось 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.