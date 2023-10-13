В понедельник водителей Петрозаводска ждут проверки на трезвость

В понедельник, 16 октября, в карельской столице пройдет рейд «Контроль трезвости».

С начала года в Петрозаводске произошло 12 дорожно - транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 16 - получили травмы. В сравнении с прошлым годом отмечется рост дорожных аварий и погибших в них людей.

С целью предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 16 октября в Петрозаводске пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.