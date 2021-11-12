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В понедельник водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

Новости. Общество
17:25, 19 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Рейд "Контроль трезвости" ждет петрозаводских водителей в понедельник, 20 декабря.

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупреждают водителей о грядущем профилактическом мероприятии «Контроль трезвости», которое пройдет в Петрозаводске в понедельник, 20 декабря.

Согласно статистике, за 11 месяцев 2021 года в Петрозаводске произошло 9 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек получили травмы. За это же время автоинспекторы отстранили от управления 716 водителей в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция просит с пониманием отнестись к кратковременной остановке сотрудником ГИБДД и напоминает, что о фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по  телефонам: 715-900, 78-44-44).

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