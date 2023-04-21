В понедельник воздух в Карелии прогреется до +24°С

Гидрометцентр республики составил прогноз погоды на 12 июня.

В День России жителей нашего региона ожидает переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, умеренный, днем местами порывистый.



Температура воздуха ночью +7, +12°С, по южным районам местами +2,+7°С, возможны заморозки до -1°С. Днем воздух прогреется до +19, +24°С.



В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода, также без существенных осадков. Ветер-западный, юго-западный, умеренный.



Температура воздуха ночью от +8 до +10°С, днем столбики термометров поднимутся до +20, +22°С. Атмосферное давление будет мало меняться.