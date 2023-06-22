В понедельник воздух в Карелии прогреется до +27°С

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на 26 июня.
В понедельник, 26 июня, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура ночью +9, +14°С, днем +22, +27°С.
В Петрозаводске в первый день недели ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура ночью +12 +14°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
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