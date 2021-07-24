Реклама
Прислать новость
Две женщины получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске 3
Сегодня 10:34
Стало известно о 60%-ной заразности мутации коронавируса у привитых 9
24.07.2021 19:40
Палаточный лагерь туристов-нарушителей обнаружен в лесу на Сямозере в Карелии 7
Сегодня 14:31

В понедельник жара до +29 градусов возвращается в Карелию

Новости. Погода
17:00, 25 Июля 2021
фото: Столица на Онего

О погоде на 26 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°С. Днем воздух прогреется до +20, +25°С, местами до +29°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14°С. Днем потеплеет до +25, +27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-25 17:12:52
Какими местами ? Жути не нагоняйте.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.07.2021, 08:05
Трое пожарных получили травмы при тушении лесного пожара в районе Карелии
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
21.07.2021, 09:56
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»
19.07.2021, 16:38
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы»

Аналитика

23.07.2021 13:30
Обществоведение
Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами 9
Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 в «Клиниках на Чайкиной»
23.07.2021 00:10
10 негритят решили избираться 26
22.07.2021 23:29
Осторожно, стреляет! 12
22.07.2021 10:17
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Вся аналитика

Чтиво

23.07.2021 16:26
Личное мнение
«Чьи в лесу шишки?» 2
В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов.
В огне счета нет
23.07.2021 14:22
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
14.07.2021 12:56
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»