В понедельник жара до +29 градусов возвращается в Карелию

О погоде на 26 июля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики будет облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, днем в отдельных районах ожидаются грозы.

Ветер западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10, +15°С. Днем воздух прогреется до +20, +25°С, местами до +29°С.

В Петрозаводске также ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдет небольшой дождь.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +12, +14°С. Днем потеплеет до +25, +27°С. Атмосферное давление будет слабо расти.