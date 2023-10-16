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В популярнейшей туристической стране вводят продолжительный безвизовый режим для россиян

Новости. Общество
20:30, 17 Октября 2023
фото: Freepik

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Власти популярной у туристов страны в 3 раза увеличили срок безвиза для гостей из России.

Предоставление россиянам права безвизового пребывания в Таиланде в течение 90 дней станет важным фактором развития экономики. Об этом говорится в распространенном протоколе состоявшегося в понедельник заседания правительства королевства, который приводит ТАСС.

«Российская Федерация входит в список стран, граждане которых при посещении королевства с целью туризма освобождаются от виз с разрешением пребывания продолжительностью не более 90 дней. Этот порядок будет действовать с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года и должен помочь привлечь больше иностранных туристов. Хотя решение приведет к потере правительством в общей сложности примерно 29 млн батов (около 800 $ тыс. — прим. ТАСС), оно увеличит доходы туристической отрасли и станет важным фактором стимулирования экономики Таиланда, что соответствует заявленному курсу правительства», — говорится в документе.

В протоколе отмечается, что продление срока безвизового пребывания россиян отвечает «интересам экономического и внешнеполитического взаимодействия с Российской Федерацией». Это решение призвано обеспечить «установление связей между людьми, что является основой международных отношений», подчеркивается в документе.

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин по итогам заседания правительства в понедельник объявил о решении продлить безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней в качестве временной меры. С начала этого года королевство посетили более 20 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии — 3,3 млн. На втором месте оказался Китай (2,6 млн), на третьем — Южная Корея (1,2 млн), на четвертом — Индия (1,19 млн), на пятом — Россия (1,038 млн).

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