В популярном безалкогольном напитке выявили тройное превышение нормы алкоголя

В квасе выявили превышение доли алкоголя втрое.

Как пишут «Известия», в квасе обнаружили превышение доли алкоголя втрое. Национальный союз защиты прав потребителей зафиксировал это нарушение в 30% исследованных напитков. Так, алкоголь выявили в квасах, которые продавали сети «Магнит» и «Азбука вкуса», сообщила организация в письме правительству. «Известия» ознакомились с документом.

В июле Национальный союз защиты прав потребителей проанализировал состав квасов и сладких напитков в крупнейших торговых сетях РФ, в числе которых «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Верный» и «Азбука вкуса». Выяснилось, что треть образцов имеет нарушения по составу напитков. Например, «Магнит» и «Азбука вкуса» продавали квасы нескольких торговых марок с коротким сроком хранения.

Нарушения зафиксировали в торговых марках «Муромский», «Царские припасы» и других. В них производители в три раза превысили допустимую долю спирта при действующем нормативе 1,2%.

«Фактически такая продукция является спиртным, и ее производство и оборот должны регулироваться в соответствии с профильным алкогольным законодательством», — цитируют «Известия» письмо в кабмин.

Союз предложил правительству несколько шагов для решения возникшей проблемы. Прежде всего Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование должны изъять из продажи квасы с повышенным градусом спиртного, говорится в письме, а также выработать механизм, который позволит выборочно контролировать квасы на содержание алкоголя перед их допуском на рынок.

При этом гендиректор производителя «Фонтан» Александр Швидко рассказал «Известиям», что квас торговой марки «Царские припасы» полностью соответствует требованиям ГОСТа и регулярно проходит все проверки, а превышение доли алкоголя могло произойти из-за нарушением температурного режима, то есть неправильного хранения в магазине.

В пресс-службе X5 group (развивает бренды «Пятерочка» и «Перекресток») уточнили, что регулярно проводят контроль качества пищевой продукции. Другие крупные сети, включая «Магнит», «Азбуку вкуса», «Ленту», «Верный», на запрос издания не ответили.