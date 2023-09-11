Реклама

В жилом комплексе «Флотилия» растут этажи
Сегодня 16:45
Инструкторы лагеря Сямозеро получили 11 лет колонии на двоих
Сегодня 12:33
Осужденные по сямозерскому делу инструкторы в Карелии должны будут выплатить 54 миллиона рублей
Сегодня 15:33

В популярном безалкогольном напитке выявили тройное превышение нормы алкоголя

Новости. Общество
22:00, 11 Сентября 2023
фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Новости партнеров

В квасе выявили превышение доли алкоголя втрое.

Как пишут «Известия», в квасе обнаружили превышение доли алкоголя втрое. Национальный союз защиты прав потребителей зафиксировал это нарушение в 30% исследованных напитков. Так, алкоголь выявили в квасах, которые продавали сети «Магнит» и «Азбука вкуса», сообщила организация в письме правительству. «Известия» ознакомились с документом.

В июле Национальный союз защиты прав потребителей проанализировал состав квасов и сладких напитков в крупнейших торговых сетях РФ, в числе которых «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Верный» и «Азбука вкуса». Выяснилось, что треть образцов имеет нарушения по составу напитков. Например, «Магнит» и «Азбука вкуса» продавали квасы нескольких торговых марок с коротким сроком хранения.

Нарушения зафиксировали в торговых марках «Муромский», «Царские припасы» и других. В них производители в три раза превысили допустимую долю спирта при действующем нормативе 1,2%.

«Фактически такая продукция является спиртным, и ее производство и оборот должны регулироваться в соответствии с профильным алкогольным законодательством», — цитируют «Известия» письмо в кабмин.

Союз предложил правительству несколько шагов для решения возникшей проблемы. Прежде всего Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование должны изъять из продажи квасы с повышенным градусом спиртного, говорится в письме, а также выработать механизм, который позволит выборочно контролировать квасы на содержание алкоголя перед их допуском на рынок.

При этом гендиректор производителя «Фонтан» Александр Швидко рассказал «Известиям», что квас торговой марки «Царские припасы» полностью соответствует требованиям ГОСТа и регулярно проходит все проверки, а превышение доли алкоголя могло произойти из-за нарушением температурного режима, то есть неправильного хранения в магазине.

В пресс-службе X5 group (развивает бренды «Пятерочка» и «Перекресток») уточнили, что регулярно проводят контроль качества пищевой продукции. Другие крупные сети, включая «Магнит», «Азбуку вкуса», «Ленту», «Верный», на запрос издания не ответили.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.09.2023, 18:40
Минприроды Карелии ищет автора фото с капюшоном грибов
05.09.2023, 09:08
Жителей района в Карелии предупредили о взрывах и беспилотниках
08.09.2023, 20:30
В Госдуме оценили идею провести ротацию мобилизованных
06.09.2023, 14:38
«Карелия скорбит»: глава республики сообщил о трех погибших на СВО земляках
05.09.2023, 09:28
Новая разметка на трассе под Петрозаводском раздражает водителей
04.09.2023, 07:02
Составлен ТОП-10 самых продаваемых иномарок с пробегом летом 2023 года

Чтиво

05.09.2023 11:25
Без политики
Три способа сэкономить на общественном транспорте Петрозаводска
С осени и до конца 2023 года жители Петрозаводска смогут значительно экономить на оплате общественного транспорта.
Евгений Воскобойников: «У меня замечательная профессия»
31.08.2023 11:37
«Мне не нужны звезды с неба, мне достаточно звезды Мишлен»
28.07.2023 10:13
архив чтиво

Медиа

Рок-фестиваль «Armas» впервые прошел под Петрозаводском
04.09.2023 14:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.