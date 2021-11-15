В популярном туристическом месте в Карелии отремонтировали автодорогу

Подрядчик устранил выявленные Госкомитетом нарушения на автодороге «Рускеала — Кааламо».

Как сообщили в правительстве Карелии, специалисты Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору провели плановый осмотр дороги «Рускеала — Кааламо» в Сортавальском районе. В результате был выявлен ряд недочетов: ограничение видимости дорожных знаков, отсутствие световозвращающих элементов на барьерных ограждениях волнистого профиля, а также размытие грунтовых обочин и мусор на откосах и полосе отвода дороги.

По итогам рейда подрядчику было направлено требование в 20-дневный срок устранить выявленные нарушения.

Подрядчик своевременно выполнил все указанные работы, о чем сообщил в Госкомитет.