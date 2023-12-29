В поселках Лахденпохского района наблюдаются проблемы с электроснабжением

Аварийные бригады продолжают работать над устранением аварий.

Как сообщили в паблике Лахденпохского района со ссылкой на информацию местной ЕДДС, в 5.45 час. в части п. Хийтола произошло отключение электроснабжения. Котельная была оперативно переведена на резервный источник питания (РИП).



Из п. Вялимяки поступили две жалобы на отсутствие электроснабжения на ул. Зелёная.



В 11.30 час. в п. Хийтола и п. Вялимяки электроснабжение было восстановлено.



В настоящее время фиксируется нестабильная подача электроэнергии в п. Ринтала.



В п. Элисенваара – без электричества часть ул. Лесная (начало) и Куркиёкское шоссе.



В источнике отметили, что аварийные бригады ЗКЭС продолжают работать над устранением аварий.