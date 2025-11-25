В поселке Бочилово Пудожского района отремонтируют фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Бочилово Пудожского района начался ремонт фельдшерско-акушерского пункта.
Как рассказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков, медицинский пункт переведут в пустующий кабинет с отдельным входом в каменной школе, построенной в 2000-х годах. Ремонт планируют завершить до конца года.
Работы проводят по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова — он посетил поселок в апреле и пообещал найти новое помещение для ФАПа. Средства на ремонт выделили по заявке министерства здравоохранения Карелии.
Фельдшерско-акушерский пункт в Бочилово обслуживает более 230 местных жителей. Заведует ФАПом Елена Григорьевна Красная, медицинская сестра — Ольга Владимировна Липовецкая.
