В поселке Хелюля открылась восьмая в Карелии модельная библиотека

Благодаря нацпроекту «Культура» библиотека стала современным пространством, где комфортно учиться, общаться и творчески развиваться.

Благодаря нацпроекту «Культура» библиотека в поселке Хелюля превратилась в современное пространство, где комфортно учиться, общаться и творчески развиваться. «Библиотека — место встречи поколений» — с таким девизом учреждение начинает работу в новом статусе.

Хелюльская городская библиотека — уже третья модельная библиотека в Сортавальском районе. Ранее современные центры для чтения и общения были открыты на базе библиотек Сортавалы и поселка Вяртсиля.

Заместитель премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник высоко оценила созданные условия для чтения и творчества.

«Сегодня это не только пространство для чтения, это пространство для того, чтобы общаться, проводить время, встречаться с замечательными людьми. Мы продолжаем нацпроект «Культура» на территории республики. Будем открывать все новые и новые библиотеки, потому что в Карелии любят книгу, уважают книгу, берегут книгу и читают книгу!» — отметила Лариса Подсадник.

Библиотека Хелюля расположена в самом центре поселка. Ежегодно ее посещает около 11 тысяч читателей разных возрастов. Здесь проводятся выставки, презентации книг, мастер-классы, игровые программы. Образовательные учреждения и общественные организации поселка активно сотрудничают с библиотекой. Здесь часто выступают художественные коллективы, проводятся литературно-музыкальные гостиные, творческие вечера. Особое внимание уделяется краеведению. Библиотека располагает богатым фондом документов и экспонатов по истории поселения, его предприятий, известных жителей.

Новый статус позволил библиотеке сделать обслуживание читателей комфортным и современным. Благодаря нацпроекту библиотека превратилась в современную интеллектуально-развивающую, культурно-просветительскую и творческую площадку, центр общественной жизни.

На федеральные средства в Хелюльской библиотеке провели косметический ремонт помещений, приобрели новую мебель, современное компьютерное и мультимедийное оборудование, обновили книжный фонд, автоматизировали библиотечные процессы, получили доступ к электронным и цифровым ресурсам Национальной электронной библиотеки.

Грамотное зонирование библиотечного пространства позволит удовлетворять потребности разных групп населения, в том числе маломобильных граждан, так как все функциональные зоны расположены на первом этаже, где можно свободно перемещаться из одного зала в другой. Здесь оборудовали и комфортное пространство для детей и подростков, выделили специальные зоны для уединенного чтения и коворкинга. На базе библиотеки организуют новые кружки и клубы по интересам. Все это позволит заинтересовать молодежь и молодые семьи и уменьшит их отток из поселка.

Напомним, библиотека в Хелюля стала восьмой модельной библиотекой в Карелии, вошедшей в число победителей конкурсного отбора Минкультуры России. С 2019 года модельные библиотеки работают в Янишполе, Муезерском, Калевале, Вяртсиля, Коткозеро, Сортавале и Кондопоге. К концу года таких современных пространств в республике будет девять. Статус модельной в начале октября получит библиотека в Беломорске.