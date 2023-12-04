В поселке Хелюля в Карелии отремонтировали амбулаторию

По словам главы республики, теперь здесь стало комфортнее не только пациентам, но и персоналу

Амбулаторию в поселке Хелюля отремонтировали. Об этом сообщил глава Карелии в личном профиле.

По словам Артура Парфенчикова, теперь здесь стало комфортнее не только пациентам, но и, что немаловажно, медицинским работникам, персоналу.

«За 45 лет, а амбулатория была построена в 1978-м, здесь ни разу не было серьезного ремонта. Поэтому прежде всего полностью заменили системы водоснабжения и водоотведения, которые полностью износились. Сделали новую электропроводку. Обновили холл, на втором этаже выполнили перепланировку», — рассказал губернатор.



Как напомнил руководитель региона, на 2023 год по программе модернизации первичного звена республика ставила задачу капитально отремонтировать 34 медицинских объекта: ФАПы, врачебные амбулатории, поликлиники и другие отделения ЦРБ.

«Большинство из них уже обновлены. В течение пары недель осталось завершить работы на шести объектах и задача будет выполнена. План ремонтов на следующий год уже готов», — заключил Артур Парфенчиков.