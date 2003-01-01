В поселке Хийтола в Приладожье полностью восстановили водоснабжение

МУП «Водоканал» Лахденпохского района отчитался о проделанной работе и увидел в критике своей работы политический подтекст.

Наше издание ранее рассказывало о ситуации в посёлке Хийтола Лахденпохского района, где, по словам местных жителей, с 19 августа полностью отсутствовало водоснабжение как минимум в восьми домах. Люди были вынуждены собирать в ведра дождевую воду.

Сразу после публикаций в СМИ и группах в ВК, местный «Водоканал» пообещал завершить ремонт повреждённой сети водоснабжения до 15 часов 27 августа. И свое обещание выполнил. Водоснабжение в поселке восстановлено. Об этом отчитались в самой организации. При этом рассказали и свою версию случившегося.

В «Водоканале» рассказали, что никакого полного отключения воды с 19 августа не было, а было снижение давления в сети. В поселок 20 августа были сразу направлены специалисты на поиски возможных причин. При этом практически во всём поселке Хийтола фиксировалось стабильное давление, за исключением нескольких домов. Для того, чтобы устранить повреждения коммунальщики отключили воду, но обеспечили водозаборные краны в одном из домов, из которых в любое удобное время можно было набрать воды для бытовых нужд. То есть собирать дождевую воду было необязательно.

Позже коммунальщики выяснили, что основной причиной снижения давления оказались проведённые ещё в 2000-х годах, «временные» транзитные участки сети, проложенные для решения возникших в те годы проблем. Также были выявлены утечки на сетях в местах подключения резиновых шлангов для полива огородов. Все проблемы в итоге были устранены, водоснабжение восстановлено.

Что касается жалоб населения на то, что жители поселка Хийтола живут по 8-9 месяцев без воды, то в «Водоканале» пояснили, что такая проблема существовала до прихода этой организации в поселок в 2022 году. И была она только у нескольких домов. Но как раз приход нового «ресурсника» и решил эту многолетнюю проблему.

С 2022 года после устранения всех технических вопросов длительных отключений ни разу не фиксировалось. Добавим, что в «Водоканале» считают, что попытки дискредитировать их организацию имеют политический подтекст, поскольку директор этого предприятия намерен принять участие в выборах.