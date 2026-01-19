В поселке Ильинский простились с погибшим на СВО Дмитрием Кинниевым

19 января в Олонецком районе простились с молодым участником СВО.
О смерти Дмитрия Александровича Кинниева сообщает паблик Олонецкого района.
— С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Кинниев Дмитрий Александрович, — говорится в сообщении.
Похороны бойца прошли 19 января в поселке Ильинский. Дмитрий был похоронен с соблюдением всех воинских почестей. Рядом с гробом погибшего был выставлен почётный караул.
На странице Дмитрия стоят даты 21.12.23-21.12.24. Судя по фото службу в армии он начал летом 2023 года.
Завтра, 21 января, в Костомукше простятся с погибшим на СВО Ильей Космачевым.