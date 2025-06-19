В поселке Кааламо простятся с погибшим на СВО Данилой Чудаковым

27 июня состоится церемония прощания с участником специальной военной операции Чудаковым Данилой Евгеньевичем, погибшим при исполнении воинского долга.
Об этом сообщает администрация Сортавальского округа. Церемония прощания пройдёт в поселке Кааламо в здании клуба с 13:00 до 14:00.
Администрация Сортавальского муниципального округа приносит соболезнования родным и близким погибшего воина.
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