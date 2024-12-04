В поселке Кааламо восстановили водоснабжение

Водоснабжение в поселке Кааламо полностью восстановлено.
О восстановлении водоснабжения сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.
Водоснабжение в поселке Кааламо полностью восстановлено, написал Крупин.
Вода в дома граждан стала поступать в полном объеме в 16.30.
Для возобновления работы насоса необходимо было заменить 20 метров электрического кабеля, уточнил глава администрации округа.
Напомним, жители поселка Кааламо остались без воды из-за отсутствия электроснабжения. Свет пропал в поселке под вечер в среду, 4 декабря, в 16:40 из-за неполадок на электросетях. Из-за этого перестал работать насос. Специалисты провели диагностику поврежденных сетей, чтобы привезти необходимые материалы для ликвидации аварии.
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