В поселке Кааламо восстановили водоснабжение

Водоснабжение в поселке Кааламо полностью восстановлено.

О восстановлении водоснабжения сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава администрации Сортавальского округа Сергей Крупин.

Водоснабжение в поселке Кааламо полностью восстановлено, написал Крупин.



Вода в дома граждан стала поступать в полном объеме в 16.30.

Для возобновления работы насоса необходимо было заменить 20 метров электрического кабеля, уточнил глава администрации округа.

Напомним, жители поселка Кааламо остались без воды из-за отсутствия электроснабжения. Свет пропал в поселке под вечер в среду, 4 декабря, в 16:40 из-за неполадок на электросетях. Из-за этого перестал работать насос. Специалисты провели диагностику поврежденных сетей, чтобы привезти необходимые материалы для ликвидации аварии.