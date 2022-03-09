В поселке Калевала на севере Карелии подведут инфраструктуру к кварталу индивидуальной жилой застройки

Средства на строительство улично-дорожной сети, водопровода и канализации выделены из федерального бюджета.

Управление капитального строительства Карелии объявило конкурс на подведение дорожной и коммунальной инфраструктуры к новому кварталу «Ликопяя» в поселке Калевала. На этой территории запланировано выделение земельных участков под индивидуальное жилье.

Начальная стоимость контракта определена почти в 246 миллионов рублей. На эти средства предполагается строительство улично-дорожной сети, водопровода, канализации и подведение энергоснабжения. Финансировать работы будут за счет федерального бюджета.