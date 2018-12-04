В поселке Карелии 22 дома останется без света на 10 дней

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В поселке Хийтола Лахденпохского района в 22 домах отключат электроэнергию из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе "Карелэнерго".
Жителей поселка Хийтола отключат от электроснабжения в связи с внеплановой заменой провода с 5 по 14 декабря. Без света останутся жители улицы Гагарина. Номера домов: 1, 10, 11, 12, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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