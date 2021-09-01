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Детей возят в школу на лодках в одном из поселков в Карелии

Новости. Общество
14:25, 03 Сентября 2021
фото: © Игорь Георгиевский, архив

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Детей в поселке Стеклянное в Пудожском районе переплавляют в школу через широкую реку своими силами.

В паблике «Отражение. Карелия» рассказали о сложной ситуации со школой в поселке Стеклянный Пудожского района.

Своя школа в поселке Стеклянный, расположенном в устье реки Водла, в свое время была закрыта, а дети из нее прикреплены к школе в поселке Шальский, лежащем на другом берегу реки. Осенью и весной через реку детей возил катер.


© Паблик ВК «Отражение. Карелия»

Однако в этом учебном году человека на должность водителя катера найти не удалось. В результате пятнадцать детей и педагоги добирались на линейку на частных катерах и лодках.


Фото © Паблик ВК «Отражение. Карелия»

Директор Шальской школы Елена Смирнова объяснила, что с весны пыталась найти водителя, но тщетно. Об этом она, в том числе, оповещала родителей в местной школьной группе в социальной сети.

«Директор также пишет, что родители имеют возможность решить вопрос обучения детей иным путем, например, перевести их в другое учебное заведение. Что это означает? Все просто: посадить ребятишек от мала до велика в автобус и — в Пудож, по разбитой дороге. Причем в пути — более 30 километров — они будут находиться с превышением норматива. Но кого это волнует?» — задаются вопросом в паблике.

Не помогла решить проблему и директор крупнейшей школы Пудожского района, являющаяся кандидатом в депутаты Заксобрания Республики Карелия. «Поиск водителя осуществляется не только директором Шальский школы. Подвоз организуют» — написала она обеспокоенным родителям из поселка Стеклянное. Однако было это уже 25 августа.

Также, как пишут в паблике, не смогли помочь решить проблему глава администрации и районный прокурор.

«Придется обращаться в республиканскую прокуратуру, — заявила представитель КРОО защиты прав граждан „Согласие“ Галина Николаевна Погудалова, родиной которой является Стеклянное, — если права детей моей малой родины некому защитить. Знаю, как опасна наша река в непогоду. Нельзя допустить новой трагедии, подобной сямозерской, надо незамедлительно искать специалиста, если за лето не удосужились никого подготовить».

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Комментарии

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Изя
2021-09-03 15:36:19
Дооптимизировались пиндосы :)
Os
2021-09-03 15:16:25
Развалили водный транспорт даже там, где он жизненно необходим.
VladPTZ
2021-09-03 15:07:28
А когда-то там раньше при СССР курсировал паром и возил даже машины.
Успешный
2021-09-03 14:30:20
Начался предвыборный чёс по районам.
Гость
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