В поселке Карелии местные жители сами построили мост (ВИДЕО)

Жители острова Соролансаари в Лахденпохском районе не дождались ремонта аварийной переправы.

Как сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда!" вчера завершилось строительство нового моста на остров Сорола. Мост соединяет материковую и островную части поселка Сорола.

"Строительство шло исключительно силами жителей острова, которые устали ждать от властей решения вопроса по старому деревянному мосту, пришедшему в негодность еще лет ...дцать назад", - пишут в паблике.

Вчера по мосту проехала первая машина. Этот торжественный момент записали на видео и выложили в паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда!", назвав строительство сооружения настоящей народной инициативой.

"Как говорят военные: инициатива бывает наказуема. Друзья, кем согласовано строительство? Если ответ "никем" - ждите гостей", - прокомментировали подписчики паблика.

Напомним, в этом году в поселке Суоеки Суоярвского района местные жители также своими силами восстановили мост, который в два раза сокращает путь до центра поселения. Строили мост всем миром, технику дал местный депутат.