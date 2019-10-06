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Новости. Общество
12:45, 06 Октября 2019
фото: ЛахденпохьЯ-Навсегда!/ВКонтакте

В поселке Карелии местные жители сами построили мост (ВИДЕО)

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Жители острова Соролансаари в Лахденпохском районе не дождались ремонта аварийной переправы.

Как сообщается в паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда!" вчера завершилось строительство нового моста на остров Сорола. Мост соединяет материковую и островную части поселка Сорола.

"Строительство шло исключительно силами жителей острова, которые устали ждать от властей решения вопроса по старому деревянному мосту, пришедшему в негодность еще лет ...дцать назад", - пишут в паблике.

Вчера по мосту проехала первая машина. Этот торжественный момент записали на видео и выложили в паблике "ЛахденпохьЯ – навсегда!", назвав строительство сооружения настоящей народной инициативой.

"Как говорят военные: инициатива бывает наказуема. Друзья, кем согласовано строительство? Если ответ "никем" - ждите гостей", - прокомментировали подписчики паблика.

Напомним, в этом году в поселке Суоеки Суоярвского района местные жители также своими силами восстановили мост, который в два раза сокращает путь до центра поселения. Строили мост всем миром, технику дал местный депутат.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Роман Георгиевич
2019-10-06 14:52:16
Ну теперь им мозг будут выносить "трудяги" чиновники?
кир
2019-10-06 13:21:01
Они мост прямо в Финляндию смогут построить, если дать волю. И опять без согласования.
Гость
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