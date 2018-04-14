В поселке Карелии молодой водитель ночью протаранил припаркованную иномарку

В Вяртсиля 22-летний водитель на "восьмерке" совершил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня ночью, 14 апреля в 1.00, в поселке Вяртсиля на ул. Ленина, у дома №12а, 22-летний водитель "ВАЗ-2108" не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованным вдоль дороги автомобилем Nissan.

В результате ДТП молодой водитель "восьмерки" получил резанные травмы лица и рук. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь, а также взят анализ для определения наличия алкоголя в крови.