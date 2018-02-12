В поселке Карелии отравились 15 человек, эксперты проверяют воду

Заболевшим острыми кишечными инфекциями в поселке Чална оказывается медицинская помощь, сообщает Минздрав Карелии.

"С 5 по 12 февраля в поселке Чална Пряжинского района зарегистрировано 15 случаев обращения за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцией. Среди заболевших 10 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Большая часть заболевших, 11 человек, проживают по улице Светлая", - говорится в сообщении.

Медицинская помощь оказывается всем больным: один ребенок госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу, остальные находятся под наблюдением специалистов, получая лечение амбулаторно.

Пробы воды, отобранные по предписанию управления Роспотребнадзора из централизованного хозяйственно-питьевого водопровода, находятся в работе.