В поселке Карелии пенсионер на "пятерке" врезался в дерево

В Муезерском районе 68-летний местный житель госпитализирован после ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу 1 сентября в поселке Реболы Муезерского района в ДТП пострадал 68-летний мужчина.

В 21.00 водитель двигался на автомобиле "ВАЗ-21052" по улице Антикайнена, допустил выезд за пределы проезжей части и съехал в кювет.

С травмами, полученными в ДТП, водитель госпитализирован.