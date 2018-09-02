В поселке Карелии пенсионер на "пятерке" врезался в дерево

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В Муезерском районе 68-летний местный житель госпитализирован после ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу 1 сентября в поселке Реболы Муезерского района в ДТП пострадал 68-летний мужчина.
В 21.00 водитель двигался на автомобиле "ВАЗ-21052" по улице Антикайнена, допустил выезд за пределы проезжей части и съехал в кювет.
С травмами, полученными в ДТП, водитель госпитализирован.
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