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В поселке Карелии полицейские нашли у подростка в пачке сигарет наркотики

Новости. Криминал
16:41, 15 Сентября 2021
фото: © unsplash

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В Медвежьегорске несовершеннолетний подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователи Медвежьегорского межрайонного следственного отдела 14 сентября возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Он незаконном обороте наркотиков.

Предварительным следствием установлено, что подросток незаконно приобрел в Петрозаводске наркотическое вещество, которое на рейсовом автобусе перевез в Пудожский район. На автобусной остановке в поселке Пяльма Пудожского района при проведении личного досмотра у подростка сотрудники полиции было обнаружено наркотическое вещество, находящееся в пачке из-под сигарет.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, способствовавших совершению преступления несовершеннолетним.

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