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В поселке Карелии построят мост за 650 млн рублей

Новости. Общество
07:40, 22 Августа 2022
фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова

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Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ремонте Майгубского моста в Сегежском районе.

При поездке в Сегежский район местное население обращалось к главе Карелии по вопросу Майгубского моста, который еще  в 2016 году был признан аварийным и эксплуатируется с ограничениями. 

"Понятно, что дальнейшая эксплуатация моста сопряжена и с очевидными рисками его обрушения с самыми трагическими последствиями", - отметил Парфенчиков а своей странице в соцсети.

По его словам, в связи с данными обстоятельствами было принято решение о строительстве нового моста. Проект подготовлен компанией "Трансмост" и прошёл государственную экспертизу. В результате изыскательских работ была установлена невозможность сооружения временного моста в связи с наличием скального грунта по берегам и больших глубин. А так же невозможно наведение понтонного – в связи с сильным течением.

"На сегодняшний день подготовительные работы завершены, определён надежный и хорошо зарекомендовавший себя подрядчик – ООО «ЭКСПРЕССТРОЙ», стоимость – 659 263 146.
Сроки выполнения работ: 04.05.2022 г. – 30.11.2023 г. Источники финансирования: реструктуризация госдолга РК", - сообщил Артур Парфенчиков.

По информации руководителя республики, для решения вопросов транспортной доступности поселка Надвоицы правительство Карелии привлекло средства из различных источников.

Так, строительство Ондского моста осуществляется за счёт расширенной Федеральной целевой программы развития Карелии, а ремонт прилегающих к посёлку дорог производится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Общая сумма выделенных средств беспрецедентна и приближается к 3 млрд рублей. Но это необходимое решение, без которого возрождение и развитие Надвоиц не представляется возможным.

"В целях обеспечения максимально удобного проезда в поселок Надвоицы на время строительства моста активно компанией «ВАД» производится ремонт дороги при подъезде с федеральной трассы к Надвоицам. Срок окончания работ – сентябрь этого года. Также на данном участке возведён временный Ондский мост с возможной нагрузкой 120 тонн" - объснил глава республики.

По информации Минтранса Карелии, для обеспечения комфортного сообщения муниципалитету переданы дополнительные новые автобусы. Также на время строительства Майгубского моста между посёлком и районным центром будет курсировать электропоезд.

Вопросы здравоохранения, образования и социальной защиты будут взяты правительством республики на особый контроль. Так, например, увеличится выезд в посёлок врачей из Сегежи и Петрозаводска.

"Стройка – это часто временные неудобства, но в данном случае, объединив усилия, мы должны в кратчайшие сроки построить новый мост, который не менее полувека будет верой и правдой служить жителям посёлка", - призвал Парфенчиков.

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