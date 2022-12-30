В поселке Карелии пожарные вывели из огня 13 человек

В Медвежьегорском районе пожарные спасли из горящего дома 13 человек, семерых жильцов с ребенком выводили в дымозащитных масках.

Как сообщается в паблике спасателей Медвежьегорского района, 30 декабря в 20.35 в поселке Пиндуши Медвежьегорского района произошел пожар а жилом 5-этажном доме.

К месту возгорания были направлены дежурные караулы пожарных частей Медвежьегорска и поселка Пиндуши. В ликвидации пожара задействовали три автоцистерны.

Прибывшие на место подразделения оперативно провели эвакуацию 13 жильцов. Семь человек, в том числе одного ребенка, вывели по лестничным маршам, используя средства индивидуальной защиты.

С огнем боролись 12 пожарных. В течение 30 минут пожар удалось локализовать, пострадавших и травмированных нет.