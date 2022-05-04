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В поселке Карелии простились с земляком, погибшим на Украине (ФОТО)

Новости. Общество
15:27, 12 Мая 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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В посёлке Пуйккола Сортавальского района прошли похороны Александра Пришивалко, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Траурная церемония прощания с Александром Пришивалко состоялась 11 мая, сообщается в администрации Сортавальского района. Прощание прошло в посёлке Пуйккола, где Александр родился и учился в школе, здесь живут его родные и близкие.

Гроб с телом погибшего воина был установлен во дворе школы, здесь встал почётный воинский караул, попрощаться с земляком пришли жители посёлка.

На траурном митинге выступил представитель главы Республики Карелия в Законодательном собрании РК Юрий Шабанов, а также председатель комитета по законности и правопорядку Законодательного собрания РК, генерал-майор внутренней службы Сергей Шугаев, который предложил назвать именем Александра Пришивалко улицу в посёлке Пуйккола, увековечить его память в музее Боевой славы.

На митинге выступили заместитель военного комиссара Республики Карелия, полковник Виктор Агашкин, глава администрации Сортавальского муниципального района Леонид Гулевич, глава Кааламского сельского поселения Андрей Мищенко, глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин, депутат Законодательного собрания Республики Карелия Татьяна Тишкова.

Начальник штаба зенитного дивизиона, где служил сержант Александр Пришивалко, майор Алексей Грибанов рассказал о подвиге воина.

«Александр был настоящий боец, защитник и патриот своей страны. В составе своего отделения он уничтожил вражеский вертолёт, спас раненых из-под огня, был награждён Георгиевским крестом. Посмертно Александр Пришивалко награждён орденом Мужества», — сказал Алексей Грибанов.

В память о павшем воине была объявлена минута молчания, прозвучал гимн России.

Александр Пришивалко был захоронен на кладбище близ посёлка Пуйккола с воинскими почестями, над могилой воина был дан прощальный воинский салют.

Ранее сообщалось, что Александр Пришивалко из поселка Пуйккола служил по контракту, командовал зенитно-ракетным отделением. Погиб на Донбассе, исполняя воинский долг. Он стал 10-м погибшим на Украине бойцом из Карелии. Всего, по официальным данным, в ходе спецоперации погибли 13 военнослужащих нашей республики.

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