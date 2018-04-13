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Новости. Общество
10:08, 13 Апреля 2018

В поселке Карелии разрушили школу и медпункт

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Жители поселка Шижня Беломорского района запечатлели на фото, как рушится их жизнь.

В паблике "Беломорск" жители поселка Шижня запечатлели на фото разрушенную школу.

В комментарии к фото написали "Прощай, Шиженская восьмилетняя школа. Прости нас".

Как сообщили местные жители, саму школу закрыли уже давно: в 2008 не стало старших классов – с 5-го по 9-й, а позже, в 2011 – ликвидировали и начальное звено.

Тогда беломорский поэт Владимир Лежнев написал стихотворение "Закрыли школу".

Закрыли школу. Классы опустели.
Не распахнёт окошко новая весна.
Ещё вчера весь день звонки звенели,
Сегодня бродит в коридорах тишина.

Глядят со стен поэты сиротливо,
Им стало некому свои стихи читать.
А на доске детишки торопливо
Слова прощальные успели написать.

И в тот же день над школой пролетали
Неровным клином в небе журавли.
Они как птицы горе понимали,
Но вот, как дети, плакать не могли.

Закрыли школу, навсегда закрыли.
К чему теперь вернуться журавли?
И в то же время бар в селе открыли,
А школу для детей не сберегли...
2011 год.

Прошло 7 лет, в марте 2018-го решено было полностью демонтировать старое здание школы.

"Разобрали недавно, месяц назад ещё стояла, - рассказали местные жители поселка Шижня, - Разобрали моментом. Контору разобрали, здание садика сгорело, начинают разбирать амбулаторию".

В комментариях к фото люди вспоминают, что ранее поселок жил.

"Какой был порт, какая плавучая мастерская, ясли, две группы детского сада, магазины, кафе "якорь", общежитие, амбулатория, школа...люди, какая была большая семья", - пишут комментаторы.

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Комментарии

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Orava
2018-04-13 10:55:13
с таким президентом страны и главой РК подобное повсеместно. Сами голосовали.
dgin
2018-04-13 10:19:00
А чему им удивляться то , все там будем , с д еффективыми менеджерами .
Гость
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