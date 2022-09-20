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В поселке Карелии семеро юношей построили ночью переправу, чтобы спасти застрявших на пляже туристов

Новости. Происшествия
10:38, 22 Сентября 2022
фото: © worldofmods.ru

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В селе Шелтозеро Прионежского района двоим туристам на автомобиле потребовалась помощь, чтобы выбраться с пляжа, преодолев 6-метровый ров, который выкопал экскаватор.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал добрую историю о своем спасении, рассказав, как летом поехал на «Жигулях» отдыхать с девушкой и за селом Шелтозеро застрял на пляже.

«Выезжая с пляжа обратно на трассу, мы выясняем, что экскаватором было перекопано место въезда в лес. Перед нами траншея глубиной 1,5-метра и 6 в ширину. Единственный вариант для выезда перекрыт. Время — 21 час. Стемнело. Из инструментов: лопата, небольшой топор, который впоследствии сломается, ну и, собственно, всё. Вокруг лес. Решено звонить „112“ — безрезультатно. Из перспектив: либо заночевать в лесу, либо оставлять машину и добираться до города самостоятельно», — описал ситуацию автор письма.

По его словам, они все же попробовали самостоятельно соорудить переправу, но ничего не получилось. Обратились за помощью к проезжавшим мимо подросткам.

«Останавливаются местные ребята лет шестнадцати. „Ребят, очень вас прошу ‚по-братски‘, привезите пилу или топор, с меня причитается“, — говорю я. Спустя 5 минут вместо двух парней появляется целая „бригада“ из семи человек. Привезли большой топор, и вместе нам удалось соорудить нечто, напоминающее переправу. Попытка не пытка, пробуем выезжать. Неудача. Еще попытка, и вот машина проваливается в канаву одним колесом. Чудом удалось ее оттуда вытолкать. На третий же раз аккуратно с помощью ребят, толкавших авто сзади, удается чудом выбраться. 2 часа работы. 7 помощников. Ну и мы, недоумевающие, как вообще получилось выехать оттуда», — рассказал турист.

Но самым шокирующим, по его признанию, стало то, что когда он предложил ребятам деньги в благодарность за помощь, они отказались.

«Один из них подошел ко мне и попросил потратить средства на благотворительность, если быть точнее: пожертвовать средства в приют для животных. Я был настолько удивлен, что на пару мгновений даже потерял дар речи. Я, честно, думал, что наша молодежь потеряна. Ребята, если вы это читаете, то сообщаем, мы все сделали так, как вы просили. Спасибо вам за помощь!» — написал автор письма и приложил фото, на котором запечатлел, как передает корм в приют для животных.

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