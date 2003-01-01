В поселке Кестеньга на севере Карелии открыли новое почтовое отделение

В поселке Кестеньга Лоухского района открыли отделение почтовой связи, построенное по технологии быстровозводимой конструкции.

Новое здание почты с индексом 186664 возведено с использованием технологии каркасного деревянного домостроения, что значительно сокращает сроки строительства. Как рассказали в Минтрансе Карелии, его построили всего за 66 дней. Здание обладает высоким уровнем энергоэффективности, что очень важно для северного региона.

В обновленном отделении доступны все почтовые и финансовые услуги, в том числе отправка и получение писем и посылок, оплата коммунальных услуг, оформление подписок на периодические печатные издания, продажа товаров первой необходимости.

Почтовое отделение в Кестеньге обслуживает более тысячи человек и охватывает зону обслуживания в 10 км.

— Обновление почтовых отделений в сельских населённых пунктах — стратегическая государственная задача, решаемая АО «Почта России» во взаимодействии и при поддержке региональных исполнительных органов. Модернизация почтовых отделений путем возведения быстровозводимых конструкций — оптимальный формат для малонаселённых пунктов и уже положительно зарекомендовал себя на примере таких отделений, как в поселке Шуя Прионежского района, поселках Импилахти и Ляскеля Питкярантского округа.