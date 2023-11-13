В поселке Кривой Порог загорелась хозяйственная постройка

В ликвидации пожара участвовали шесть человек личного состава ОПС по Кемскому району.

Отряд противопожарной службы по Кемскому району Карелии 14 ноября привлекался на ликвидацию пожара в хозяйственной постройке в поселке Кривой Порог, сообщили в паблике ГКУ РК «ОПС по Кемскому району».

Возгорание произошло по улице Кольцевая в районе дома 3 на площади 18 кв. м, отметили в источнике. Его удалось ликвидировать.

Как рассказали в сообществе отряда, в тушении пожара участвовали 1 АЦ ПЧ-24, 1АЦ ПЧ-22 и шесть человек личного состава.