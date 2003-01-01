В поселке Куркиеки благоустроили набережную

На набережной обустроили пляж и пешеходные дорожки.
В поселке Куркиеки Лахденпохского района благоустроили набережную в рамках проекта госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», о чем сообищил в Минсельхозе Карелии.
— На набережной выполнили озеленение, обустроили пляж и пешеходные дорожки, а также освещение, установили малые архитектурные формы и скамейки, — рассказали об обновлениях на набережной в Министерстве сельского хозяйства.
Стоимость проекта составила 7,95 млн рублей, часть из которых - средства государственной субсидии - 2,14 млн рублей, а из местного бюджета - 2,81 млн рублей. Помимо этого, еще 3 млн рублей выделило местное форелеводческое хозяйство, АО «Кала Ранта».
— Отметим, всего в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2025 году реализуются 10 проектов по благоустройству общественных пространств на территории шести муниципальных образований. Общая стоимость проектов составляет 17,6 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 7,4 млн рублей, — рассказали в министерстве.