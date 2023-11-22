В поселке Лахколампи завершили строительство фельдшерско-акушерского пункта

Он заработает до нового года, заявил Михаил Охлопков.
В личном профиле глава Минздрава Карелии рассказал о завершении строительства фельдшерско-акушерского пункта в поселке Лахколампи Суоярвского района благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.
Как сообщил Михаил Охлопков, новый ФАП осмотрели представители республиканского Минздрава, Суоярвской ЦРБ и администрации Суоярвского округа.
«ФАП будет оснащен всем необходимым оборудованием и мебелью. Теперь начинается процедура получения лицензий. До нового года он заработает», — написал министр.
«Благодарю неравнодушных жителей поселка, которые контролировали строительство ФАПа», — добавил Михаил Охлопков.
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