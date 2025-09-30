В поселке Матросы открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Медицинское учреждение построено в рамках нацпроекта и будет обслуживать более 700 местных жителей.
В Пряжинском районе Карелии в поселке Матросы начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. По данным Министерства здравоохранения, пункт построен в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения «Продолжительная и активная жизнь». Медицинское учреждение площадью 80 квадратных метров будет обслуживать более 700 жителей сельского поселения.
В новом ФАПе оборудованы кабинеты фельдшера, процедурная и смотровая комнаты, стерилизационная и прививочный кабинет для взрослых и детей. Заведующей пунктом работает Анастасия Душина, имеющая пятилетний опыт работы в сельской медицине.
В 2025 году в Пряжинском районе построено два фельдшерско-акушерских пункта — в Матросах и Святозере. Всего по программе модернизации в Карелии планируется построить 8 врачебных амбулаторий и 9 ФАПов, все объекты будут сданы до конца года.
Ранее мы рассказывали, что в Пудожском районе строят новую врачебную амбулаторию. Здание уже под крышей, ведутся внутренние работы. Современное медицинское учреждение заменит амбулаторию 1946 года постройки.