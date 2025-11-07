В посёлке Медвежьегорского района впервые появился мобильный интернет

В заонежском посёлке установили современную станцию сотовой связи.

В посёлке Верхнее Волозеро Медвежьегорского района впервые появился мобильный интернет стандарта 4G, сообщили в правительстве Карелии.

— Благодаря активному участию местных жителей в голосовании в прошлом году и поддержке Минцифры России в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» здесь установили современную станцию сотовой связи, — рассказали там.

Теперь местные жители смогут проводить время не только в реальном, но и в виртуальном мире.

Как отметили в кабмине республики, до конца 2025 года связь также появится в посёлке Тойвола Суоярвского округа и посёлке Малиновая Варакка Лоухского района.

Ранее в посёлке Новые Пески Пряжинского района появилась первая в Карелии базовая станция отечественного производителя «БУЛАТ», обеспечивающая качественную голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет.