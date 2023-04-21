Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
В районе «TALOJARVI. Город у воды» начали обустраивать парковочные зоны (ФОТО)
07.07.2023 17:08
В Госдуме РФ предложили бесплатно раздавать землю семьям после 10 лет брака
09.07.2023 20:30
Карелию в понедельник ждут заморозки до -1°С
09.07.2023 17:00

В поселке на юге Карелии увековечили память земляка, погибшего на СВО (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 10 Июля 2023
фото: Олонецкий район / ВК

Новости партнеров

Об открытии мемориальной доски в память об участнике СВО Куршиеве Иване Николаевиче сообщили в официальном паблике Олонецкого района.

«В Мегрегской школе состоялось открытие мемориальной доски в память о Куршиеве Иване Николаевиче, погибшем в ходе специальной военной операции», — написали сегодня, 9 июля, в официальном паблике Олонецкого района. 

 Трудовой путь погибщего был связан с медициной. Он работал фельдшером скорой медицинской помощи в Олонецкой ЦРБ, затем в Лодейнопольской больнице, был одним из лучших работников, рассказали власти района. 

 

 Он был рядовым контрактной службы. Первым приходил на помощь раненым бойцам. Был старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона, уточнили в паблике.

Погиб Иван в августе 2022 года при исполнении воинского долга на Донбассе.

В церемонии приняли участие родители Ивана, глава Олонецкого района, глава Мегрегского сельского поселения, медицинские работники и местные жители.

Право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям — Николаю Васильевичу и Татьяне Васильевне, отметили в паблике.

 
 
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.07.2023, 12:37
Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли
08.07.2023, 18:34
Мужчина прыгнул с моста в центре Петрозаводска и разбился насмерть (ФОТО)
08.07.2023, 14:09
Стало известно, сколько стоит клубника на фестивале в Петрозаводске
07.07.2023, 10:47
«О купальном сезоне придется забыть»: в Карелии прогнозируют температуру до +5℃
03.07.2023, 09:04
Бдительные жители вычислили «полупокера», гоняющего по Петрозаводску
09.07.2023, 17:00
Карелию в понедельник ждут заморозки до -1°С

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.