В поселке на юге Карелии увековечили память земляка, погибшего на СВО (ФОТО)

Об открытии мемориальной доски в память об участнике СВО Куршиеве Иване Николаевиче сообщили в официальном паблике Олонецкого района.

«В Мегрегской школе состоялось открытие мемориальной доски в память о Куршиеве Иване Николаевиче, погибшем в ходе специальной военной операции», — написали сегодня, 9 июля, в официальном паблике Олонецкого района.

Трудовой путь погибщего был связан с медициной. Он работал фельдшером скорой медицинской помощи в Олонецкой ЦРБ, затем в Лодейнопольской больнице, был одним из лучших работников, рассказали власти района.

Он был рядовым контрактной службы. Первым приходил на помощь раненым бойцам. Был старшим санитаром отделения сбора и эвакуации раненых медицинского взвода мотострелкового батальона, уточнили в паблике.



Погиб Иван в августе 2022 года при исполнении воинского долга на Донбассе.



В церемонии приняли участие родители Ивана, глава Олонецкого района, глава Мегрегского сельского поселения, медицинские работники и местные жители.



Право открыть мемориальную доску было предоставлено родителям — Николаю Васильевичу и Татьяне Васильевне, отметили в паблике.